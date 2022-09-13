Сладкий пирожочек или секси-кошка: Анна Неплях в кружевном белье показала формы на балконе

Анна Неплях в кружевном белье показала пышные формы / instagram.com/neplyah

Украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях сейчас учится принимать себя в новом теле - за время войны она набрала несколько килограмм, которыми, впрочем, невероятно гордится.

Аппетитные формы, кажется, лишь придали уверенности украинской красотке, и она своим примером хочет вдохновить своих переживающих о лишнем весе поклонниц.

Так, Неплях продолжает уверенно сниматься в любых образах - от вечерних платьев до тонких неглиже, едва прикрывающих ее пышные прелести. В Instagram-сторис она показала бэкстейдж со съемки, во время которой она позировала на балконе в белом халатике и кружевном нижнем белье.

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Модель оторвалась от души: подставляла длинные ноги испанскому солнцу, соблазнительно выгибалась и трясла волосами.

"Иногда смотрю на себя, как на сладенький пирожочек, а потом вижу эту секси кошечку", - подписала ролик Анна Неплях.

Анна Неплях в кружевном белье показала пышные формы / instagram.com/neplyah

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

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