Анна Неплях / instagram.com/neplyah

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях порадовала своих поклонников смелым образом.

В часности, на своей странице в Instagram, звездная блогер поделилась довольно таки откровенным фото. "Быть украинской женщиной - это даже в полной темноте собраться так, как будто ты готова покорять любую красную дорожку", - написала она.

Молодая женщина явно наслаждается своим видом и не стесняется показать это всем своим подписчикам.

Анна Неплях

Напомним, ранее Анна Неплях оставила на своей странице в Instagram эротичное и безумно романтическое послание загадочному мужчине.

Она сравнивает его с морем, в которое мечтала бы окунуться, а себя - сахаром в горячем чае, которому так и не терпится раствориться. И, судя по фотографиям к этому любовному письму, она правда старалась это сделать.

И Неплях это удалось: в своей особой изысканное манере, где обнаженное тело сочетается с полной наготой сердца, она снялась в откровенной фотосессии, символизирующей ее своеобразный роман с морем.

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