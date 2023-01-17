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Россиянка пожаловалась на то, как сторонилась ее украинка на "Мисс Вселенная"

17 января 2023, 10:17
В то время, как Россия убивала людей в Днепре, российская участница пыталась сфотографироваться с представительницей Украины.
Виктория Апанасенко_мисс Вселенная
Виктория Апанасенко_мисс Вселенная / Instagram

Участница международного конкурса "Мисс Вселенная", которая представляла террористическую Россию, пожаловалась на украинку Викторию Апанасенко, которая даже рядом не захотела стоять с представительницей государства-агрессора.

По информации Стархит, украинка всячески сторонилась российской участницы.

"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", — призналась 22-летняя Линникова.

Напомним, ранее россиянка Анна Линникова пыталась подлезть на фото к участнице из Украины Виктории Апанасенко. Наша конкурсантка вовремя заметила провокацию, которую бы явно потом "затаскали" по пропагандистским СМИ, дабы показать "дружбу" Украины с Россией, которая уничтожает мирные города.

Едва завидев приближение террористки, украинка Апанасенко берется за участницу стоящую рядом с ней, чтобы та не уступила место хитрой россиянке.

Ранее украинка Виктория Апанасенко, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", покорила зрителей невероятным нарядом.

Видео выхода Апанасенко появилось на странице конкурса в Instagram.

Костюм Украины, которая героически противостоит жестокой военной агрессии России, в этом году очень символичен. Она называется "Воин света". Он являет собой белое платье с механическими крыльями. Эти крылья раскрывались прямо перед зрителями, создавая удивительный и мощный визуальный эффект

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