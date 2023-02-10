Мисс Россия трусливо ушла от ответа про войну с Украиной

Россиянка при этом пыталась добиться "дружелюбной картинки" мира.

Виктория Апанасенко_мисс Вселенная / Instagram

Украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Как рассказала Апанасенко в интервью на YouTube-канале "Олицкая", она спросила россиянку, поддерживает ли та войну и нападение России на Украину. Виктория добавила, что не планировала говорить с террористкой, но та сама проявила инициативу.

"Организаторы делали все возможное, чтобы конфликта не было. Конфликт начался, когда "Мисс Россия" приехала и первое что предложила, – сделать дружеское фото. Это было во время завтрака в отеле. Она просто подошла и сказала: "Можем ли мы сделать дружеское фото? Было бы здорово, если бы мы вместе были за мир". Я спросила у нее, поддерживает ли она войну, а она ничего не ответила. Она сказала: "Оргкомитет сказал мне, что было бы хорошо", – вспомнила девушка.

Позже россиянка снова захотела получить заветный кадр для пропагандистских СМИ уже без согласия украинки. Однако Виктория Апанасенко вовремя среагировала и всячески попыталась отдалиться от наглой россиянки.

"Я не могу стоять с человеком, не имеющим позиции. Она подошла и спросила: "Можно ли мне стать?" Я сказала: "Нет". Просто мне очень не хотелось стать героиней российской пропаганды", – поделилась модель.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".

Кроме того, ранее россиянка пожаловалась на украинку Викторию Апанасенко, которая даже рядом не захотела стоять с представительницей государства-агрессора.

Украинка всячески сторонилась российской участницы.

"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", — призналась 22-летняя Линникова.

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