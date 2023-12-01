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"Не вижу смысла": девушка Остапчука рассказала об общении с детьми шоумена

Руслана Заклинская
1 декабря 2023, 20:02
Екатерина Полтавская рассказала о своих отношениях с детьми Владимира Остапчука от предыдущего брака.

'Не вижу смысла': девушка Остапчука рассказала об общении с детьми шоумена
Возлюбленная Остапчука ответила общается ли с его детьми / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya, instagram.com/vova_ostapchuk

Екатерина Полтавская, девушка ведущего Владимира Остапчука, ответила на вопросы подписчиков, в частности об общении с детьми Остапчука от первого брака. Екатерина объяснила, что дети живут в Канаде, поэтому они пока не имеют возможности видеться. Об этом Екатерина Полтавская сообщила в своем Instagram.

Известно, что у Владимира Остапчука есть двое детей от первого брака. С экс-супругой Еленой Войченко у них есть 9-летняя дочь Эмилия и 5-летний сын Эван-Александр.

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Нынешняя избранница ведущего объяснила, что дети проживают в Канаде со своей семьей и это является для нее определенной причиной отдаленности. Екатерина отметила, что если бы дети жили в Украине и они могли бы чаще встречаться, она бы безусловно общалась с ними.

"Малыши живут в Канаде. Я пока не вижу в этом смысла. У них есть мама и папа. Если бы они жили в Украине и я с ними виделась, то, конечно, что общалась бы", - сказала Полтавская.

'Не вижу смысла': девушка Остапчука рассказала об общении с детьми шоумена
Ответ Екатерины / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина рассказала о том, что ее раздражает в мужчине. Она отметила, что Владимир любит чисоту, что становится для нее причиной небольших утренних неожиданностей. Она уточнила, что, хотя она также ценит чистоту, мужчина превосходит ее в этом вопросе.

"То, что он очень любит чистоту. Я тоже ее люблю, но не настолько. Сегодня разбудил меня тем, что пылесосил, например", - поделилась возлюбленная Остапчука.

Напомним, недавно в своем Instagram Полтавская опубликовала фото кровати с коробкой помидоров и подписала его как "тяжелое утро" чем заинтриговала подписчиков. В свою очередь поклонники предположили о возможной беременности.

Также бывшая жена Остапчука, блогер и нотариус Кристина Горняк, подтвердила, что готовится к серьезной операции по удалению почки. Острой необходимости в этом нет, но она решила пройти через эту процедуру. Горняк планирует оперироваться в Австрии.

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