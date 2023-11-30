"Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

Екатерина Полтавская интригует пикантными деталями из жизни с шоуменом.

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Екатерина Полтавская ответила на слухи про пополнение в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В начале октября украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная, которую в Сети называют "женой", журналистка Екатерина Полтавская, отметили первую годовщину отношений. Их роман начался, когда шоумен был еще женат во второй раз, или находился в процессе развода.

Так или иначе, Остапчук называет Полтавскую своей единственной любовью, и похоже, что он очень счастлив с девушкой. Она, хоть и акцентирует внимание на том, что не любит обсуждать отношения, все же часто заигрывает с аудиторией, которой любопытно, как протекает их роман.

К примеру, недавно Екатерина опубликовала в своем блоге в Instagram фотографию своей постели, на которой стоит коробочка с помидорами. Снимок она подписала: "У меня в жизни сейчас очень тяжелый период - утро". Это натолкнуло поклонников на мысль, что девушка беременна, ведь необычные вкусовые предпочтения и утренняя тошнота характерны для этого состояния.

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Когда подписчики стали спрашивать Полтавскую, ожидает ли она ребенка, она ответила очень уклончиво. "Вова вроде нет", - написала она, что можно расценить двояко.

Стоит отметить, что у Владимира Остапчука уже есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Екатерина Полтавская ответила на слухи про пополнение в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

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