"Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

В начале октября украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная, которую в Сети называют "женой", журналистка Екатерина Полтавская, отметили первую годовщину отношений. Их роман начался, когда шоумен был еще женат во второй раз, или находился в процессе развода.
Так или иначе, Остапчук называет Полтавскую своей единственной любовью, и похоже, что он очень счастлив с девушкой. Она, хоть и акцентирует внимание на том, что не любит обсуждать отношения, все же часто заигрывает с аудиторией, которой любопытно, как протекает их роман.
К примеру, недавно Екатерина опубликовала в своем блоге в Instagram фотографию своей постели, на которой стоит коробочка с помидорами. Снимок она подписала: "У меня в жизни сейчас очень тяжелый период - утро". Это натолкнуло поклонников на мысль, что девушка беременна, ведь необычные вкусовые предпочтения и утренняя тошнота характерны для этого состояния.
Когда подписчики стали спрашивать Полтавскую, ожидает ли она ребенка, она ответила очень уклончиво. "Вова вроде нет", - написала она, что можно расценить двояко.
Стоит отметить, что у Владимира Остапчука уже есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.
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Также бывший муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, назвал "генетическую" причину развода с певицей. Он признался, что подтолкнуло его к решению расстаться с певицей.
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