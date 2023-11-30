До и после макияжа: Ирина Билык показала шокирующие метаморфозы

Эксперименты Билык с внешностью неизменно вызывают у поклонников удивленные возгласы восторга.

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Ирина Билык показала лицо без макияжа и в гриме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык на концертах носит яркий макияж, который хорошо подчеркивает достоинства ее не менее яркой внешности. Артистка свободно показывает себя без макияжа, но все же так и не определилась, в каком виде ей лучше.

Разрешить эту дилемму она предложила поклонникам - на своей странице в Instagram Билык показала ролик из рубрики "до и после". Сперва она позирует на камеру без капли макияжа в желтом худи, капюшон которого она натянула на голову.

Затем, после того, как ее визажист поработал над ней, певица предстала при полном параде - в ярком сценическом наряде и с не менее ярким макияжем. На ролик была наложена новая песня Ирины Билык "Без тебе".

В комментариях артистка предложила поклонникам выбрать, что им нравится больше - певица в гриме или без. Ожидаемо, фанаты пришли к единому выводу: так или эдак, а Билык прекрасна всегда.

Смотрите видео преображения Ирины Билык:

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