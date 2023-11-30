До и после макияжа: Ирина Билык показала шокирующие метаморфозы

Украинская певица Ирина Билык на концертах носит яркий макияж, который хорошо подчеркивает достоинства ее не менее яркой внешности. Артистка свободно показывает себя без макияжа, но все же так и не определилась, в каком виде ей лучше.
Разрешить эту дилемму она предложила поклонникам - на своей странице в Instagram Билык показала ролик из рубрики "до и после". Сперва она позирует на камеру без капли макияжа в желтом худи, капюшон которого она натянула на голову.
Затем, после того, как ее визажист поработал над ней, певица предстала при полном параде - в ярком сценическом наряде и с не менее ярким макияжем. На ролик была наложена новая песня Ирины Билык "Без тебе".
В комментариях артистка предложила поклонникам выбрать, что им нравится больше - певица в гриме или без. Ожидаемо, фанаты пришли к единому выводу: так или эдак, а Билык прекрасна всегда.
Смотрите видео преображения Ирины Билык:
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