"Единственная радость": Козловский впервые рассказал, куда ушел из Нацгвардии

Певец-защитник отметил, что информация эта связана с военной тайной.

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Виталий Козловский рассказал, где служит после перевода из Нацгвардии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец и военный Виталий Козловский в начале октября сообщил, что несколькими неделями ранее он покинул бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", в которой служил артиллеристом. Артиста мобилизовали в июне 2023 года.

Он отметил, что со службы не ушел, а был переведен в другое место. Козловский позже пообещал поделиться подробностями, однако до сих пор хранил молчание.

В недавнем интервью для "Армія FM" Виталию поставили прямой вопрос - где именно он несет службу сейчас, ведь ранее он носил оливковую форму Нацгвардии, а недавно показался в "пикселе" - форме ВСУ.

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"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, – радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части в Киеве. Это была на самом деле не моя инициатива перевода. Это была инициатива тех, к кому я сейчас перевелся", - рассказал певец.

Ведущий попробовал уточнить: "Запутанная история, но можно сделать вывод, что Козловский служит в Вооруженных силах Украины", однако ни опровергать, и соглашаться с этим утверждением Виталий Козловский не стал.

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козлвский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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