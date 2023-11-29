Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе

Отношения Олега и Марии Собчук после развода обросли шокирующими подробностями, о которых женщина больше не хотела молчать.

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Олег Собчук прокомментировал развод с женой Марией / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleg.sobchuk, instagram.com/sob4ukmari

Украинкий певец, фронтмен группы Скай Олег Собчук развелся со своей супругой, визажисткой Марией Собчук, после 20 лет брака. Увы, разойтись паре, которая вместе воспитывает двоих детей, мирно не удалось.

Мария после объявления о расставании призналась, что два десятилетия жила в постоянном стрессе из-за токсичного и абьюзивного поведения певца. Когда же срок их семейной жизни стал подходить к концу, Олег, по словам Марии, стал допускать грубость в общении и угрожал ей.

Свое видение ситуации с разводом позже изложил сам артист. Он на своей странице в Facebook дал понять, что не намерен выяснять отношения публично, и рассказал, что разошелся с бывшей женой еще до полномасштабной войны. В мае этого года был завершен бракоразводный процесс.

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Комментировать заявления супруги про абьюз Олег Собчук не стал, и отделался общими фразами - у него все хорошо, всякое случается, жизнь продолжается.

"Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь вы понимаете). Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается. Благодарю за внимание!" - написал солист Скай.

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