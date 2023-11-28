Шантаж, абьюз и угрозы: жена лидера группы Скай разводится с певцом

Мария призналась, что ее с Олегом Собчуком семейная жизнь нередко щедро сдабривалась токсичным поведением со стороны мужа.

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Олег Собчук разводится после 20 лет брака - жена обвиняет артиста в абьюзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sob4ukmari

Фронтмен украинской рок-группы Скай Олег Собчук и его жена, визажистка Мария Собчук, были вместе с начала двухтысячных. Их двадцатилетние отношения были полны размолвок, о которых пара нередко говорила в интервью, и теперь супруги разбежались окончательно.

Об этом сообщила Мария на своей странице в Instagram. При этом женщина подчеркнула, что развод дал ей свободу наконец рассказать всему миру о том, что происходило в их с певцом доме за закрытой дверью.

Так экс-супруга артиста призналась, что их отношения были крайне токсичными, и она удивлена, как ее психика смогла выдерживать это настолько долго. Также она опубликовала фрагмент личной переписки с Собчуком, в которой он называет ее неблагодарным созданием, попытки выяснить отношения - "дебильными спорами", а также угрожает отнять у нее квартиру.

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По словам Марии, так певец отреагировал, когда она перестала скрывать все то, что накипело в ней за время их семейной жизни. "Вот так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет! Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести", - заявляет Мария Собчук.

Переписка Олега и Марии Собчук / instagram.com/sob4ukmari

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