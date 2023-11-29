Муж Анны Тринчер назвал "генетическую" причину развода с певицей

Александр Волошин убежден что разрыв со временем сделает и его, и певицу более счастливыми.

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Александр Волошин рассказал, почему решил развестись с Анной Тринчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

В начале августа украинская певица Анна Тринчер рассказала про проблемы в отношениях с мужем, блогером Александром Волошиным, из-за которых, по совету семейного психолога, им пришлось разъехаться. В сентябре пара все же отпраздновала первую годовщину брака, но уже тогда стали появляться слухи, что Тринчер и Волошин находятся в состоянии развода.

И лишь вчера уже бывшие муж и жена объявили об этом во всеуслышание - они долго работали над тем, чтобы сохранить брак, но проиграли эту битву. Во имя любви, которая покинула их союз, они разошлись с глубокой благодарностью и уважением друг к другу.

Тогда же стало известно, что инициатором разрыва стал Александр. На своей странице в Instagram блогер отметил, что он травмирован неадекватным поведением в семье своего биологического отца, и расставание с Анной мотивирует в том числе и "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.

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Глядя, как биологический отец обижает маму, Волошин, который перегорает очень быстро, дал себе обещание старательно работать над отношениями, чтобы не стать абьюзером, или честно признаться в своих чувствах. В отношениях с Тринчер, которые блогер назвал самыми счастливыми, он сначала попробовал первое, но потом пришлось все же прибегнуть ко второму.

"Я дал обещание себе: если я буду в отношениях чувствовать, что перегораю, то должен сделать все, чтобы убрать это, или сказать об этом человеку и не допустить со своей стороны "абьюзивного" поведения. Именно это я и сделал сейчас. Я пришел к Ане и честно все рассказал. На ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Можно много говорить и искать кто прав, а кто - нет. Но я знаю, что для себя и для своей, еще на тот момент жены, я делаю правильный шаг, который сделает нас обоих в будущем более счастливыми", - пишет бывший муж певицы.

Александр Волошин рассказал, почему решил развестись с Анной Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

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