Муж Анны Тринчер назвал "генетическую" причину развода с певицей

В начале августа украинская певица Анна Тринчер рассказала про проблемы в отношениях с мужем, блогером Александром Волошиным, из-за которых, по совету семейного психолога, им пришлось разъехаться. В сентябре пара все же отпраздновала первую годовщину брака, но уже тогда стали появляться слухи, что Тринчер и Волошин находятся в состоянии развода.
И лишь вчера уже бывшие муж и жена объявили об этом во всеуслышание - они долго работали над тем, чтобы сохранить брак, но проиграли эту битву. Во имя любви, которая покинула их союз, они разошлись с глубокой благодарностью и уважением друг к другу.
Тогда же стало известно, что инициатором разрыва стал Александр. На своей странице в Instagram блогер отметил, что он травмирован неадекватным поведением в семье своего биологического отца, и расставание с Анной мотивирует в том числе и "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.
Глядя, как биологический отец обижает маму, Волошин, который перегорает очень быстро, дал себе обещание старательно работать над отношениями, чтобы не стать абьюзером, или честно признаться в своих чувствах. В отношениях с Тринчер, которые блогер назвал самыми счастливыми, он сначала попробовал первое, но потом пришлось все же прибегнуть ко второму.
"Я дал обещание себе: если я буду в отношениях чувствовать, что перегораю, то должен сделать все, чтобы убрать это, или сказать об этом человеку и не допустить со своей стороны "абьюзивного" поведения. Именно это я и сделал сейчас. Я пришел к Ане и честно все рассказал. На ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Можно много говорить и искать кто прав, а кто - нет. Но я знаю, что для себя и для своей, еще на тот момент жены, я делаю правильный шаг, который сделает нас обоих в будущем более счастливыми", - пишет бывший муж певицы.
Ранее украинская певица Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей. Разлад в паре, по мнению артистки, наступил из-за долгой разлуки.
Также 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи про свою помолвку - недавно "Черная пантера" вышла в свет с кольцом с огромным драгоценным камнем на безымянном пальце.
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