Наоми Кэмпбелл обручилась и засветила огромный "булыжник" на пальце - СМИ

Все терятся в догадках, кто тот смелый мужчина, которого "Черная пантера" сочла достойным семейной жизни с ней.

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Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи про собственную помолвку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл известная своими романами почти так же, как и скандальной карьерой в мире фэшн. "Черная пантера" имела романы с Флавио Бриаторе, Робертом Де Ниро, Леонардом Ди Каприо, Ашером, Владиславом Дорониным и прочими именитыми мужчинами.

Она ни разу не была замужем и в одиночку воспитывает двоих детей, которые появились при помощи суррогатного материнства. Своих малышей, как и мужчин, которые стали донорами биологического материала для их появления, Кэмпбелл тщательно скрывает.

Еще 10 лет назад мало кто поверил бы, что Наоми готова остепениться, завести семью, стать примерной мамой. Но факты говорят сами за себя. Теперь же стали ходить слухи, что у супермодели появился решительный кандидат на ее руку и сердце.

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На днях Наоми появилась на гонках F1 Grand Prix в Абу-Даби. Она активно общалась с сливками общества, которое пришло посмотреть на соревнования, и ослепляла всех не только своей красотой, но и блеском кольца с огромным драгоценным камнем, которое красовалось на изящном безымянном пальчике модели.

Кто бы мог стать тем счастливцем, который "приручил" необузданную Кэмпбелл, не догадываются ни поклонники, ни папарацци. Снимки модели и ее баснословно дорогого украшения публикует Daily Mail.

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