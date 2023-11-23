Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся

На днях в один из столичных судов пришло заявление о расторжении брака Тищенко и Барановской.

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Николай Тищенко разводится с Аллой Барановской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya

Народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины". Иск о расторжении брака был подан 14 ноября. 20 ноября Оболонский районный суд Киева открыл производство по этому вопросу.

Стоит отметить, что ни Тищенко, ни Барановская не комментируют новость о разводе. Алла еще в январе этого года отказалась освещать свою личную жизнь в блоге, хоть уверяла, что у нее с мужем в отношениях все в порядке.

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Николай Тищенко и Алла Барановская поженились в 2016 году. В феврале 2017 года в паре родился сын Давид. Барановская - третья супруга депутата. Также у него есть еще один ребенок от предыдущих отношений.

Николай Тищенко разводится с Аллой Барановской / court.gov.ua

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