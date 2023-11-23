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Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 15:09
На днях в один из столичных судов пришло заявление о расторжении брака Тищенко и Барановской.
Николай Тищенко, Алла Барановская
Николай Тищенко разводится с Аллой Барановской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya

Народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины". Иск о расторжении брака был подан 14 ноября. 20 ноября Оболонский районный суд Киева открыл производство по этому вопросу.

Стоит отметить, что ни Тищенко, ни Барановская не комментируют новость о разводе. Алла еще в январе этого года отказалась освещать свою личную жизнь в блоге, хоть уверяла, что у нее с мужем в отношениях все в порядке.

видео дня

Николай Тищенко и Алла Барановская поженились в 2016 году. В феврале 2017 года в паре родился сын Давид. Барановская - третья супруга депутата. Также у него есть еще один ребенок от предыдущих отношений.

развод Тищенко и Барановской
Николай Тищенко разводится с Аллой Барановской / court.gov.ua

Ранее шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни и рассказал, кто помогает ему справиться с одиночеством.

Также стало известно, что блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой. Она раскрыла пол малыша и показала первые снимки из роддома. Кроме того Бо рассказала, какое имя дала младенцу.

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