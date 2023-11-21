"Девушка или парень": Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни

Известный шеф-повар откровенно признался, кто скрашивает его одиночество.

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Евгений Клопотенко рассказал, есть ли у него партнер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Украинский кулинар Евгений Клопотенко любит эпатировать публику даже в том, что касается личных отношений - к нетрадиционной любви у него душа не лежит, но и от традиционных семейных ценностей он не в восторге. Шеф-повар не раз признавался, что в романтике не силен.

Поэтому поклонников немало удивило, когда Клопотенко опубликовал фото из ЗАГСа. Оказалось, что он принял участие в благотворительной акции, и браком там и не пахло.

Что же сейчас на самом деле происходит на любовном фронте кулинара? Об этом он рассказал Юлии Саниной в своем ток-шоу "Пекельні борошна". Певица спросила, есть ли у него партнер.

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"Да нет, ты что?! Какая девушка? Нет у меня ни девушки, ни парня. Мне что-то не удается это. ... У меня друзья – это моя духовка", - признался Клопотенко. Сейчас карьера у шеф-повара на первом месте.

Ранее 47-летняя украинская певица Lama впервые рассказала, почему у нее нет детей. Также она раскрыла, как ее партнер и семья относятся к ее взгляду на появление потомства.

Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.

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