"Девушка или парень": Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни

Украинский кулинар Евгений Клопотенко любит эпатировать публику даже в том, что касается личных отношений - к нетрадиционной любви у него душа не лежит, но и от традиционных семейных ценностей он не в восторге. Шеф-повар не раз признавался, что в романтике не силен.
Поэтому поклонников немало удивило, когда Клопотенко опубликовал фото из ЗАГСа. Оказалось, что он принял участие в благотворительной акции, и браком там и не пахло.
Что же сейчас на самом деле происходит на любовном фронте кулинара? Об этом он рассказал Юлии Саниной в своем ток-шоу "Пекельні борошна". Певица спросила, есть ли у него партнер.
"Да нет, ты что?! Какая девушка? Нет у меня ни девушки, ни парня. Мне что-то не удается это. ... У меня друзья – это моя духовка", - признался Клопотенко. Сейчас карьера у шеф-повара на первом месте.
Ранее 47-летняя украинская певица Lama впервые рассказала, почему у нее нет детей. Также она раскрыла, как ее партнер и семья относятся к ее взгляду на появление потомства.
Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.
Другие новости:
- Теперь официально: 37-летний "Эдвард Каллен" впервые станет отцом
- Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного
- Тина Кароль рассталась с бойфрендом, который укатил в РФ - СМИ