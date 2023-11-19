Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой

Жемчужная свадьбы Зибровых не за горами, а они и сейчас влюблены, как и 30 лет назад.

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Павел Зибров поделился секретом успешного брака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В августе 2024 года украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров отметит со своей женой Мариной 30 годовщину свадьбы. Их пара по праву считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Во время войны, когда распадается множество браков, их союз, похоже, стал еще крепче. Певец убежден - горе и потери закаляют человека и показывают ему истинные жизненный ценности.

"Особенно во время войны отношения не изменились. Да, если ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте", - заявил Зибров в интервью для 24 Канала.

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Также он раскрыл собственный секрет счастливых отношений, одним из основополагающих факторов которых артист считает постоянное самосовершенствование, а также умение (и желание) слушать и слышать друг друга.

"Ценить то, что должен, развиваться, быть интересным партнеру, наполнять жизнь красками. Хоть сейчас это и сложно, но доставлять удовольствие – то помыть посуду после ужина, или купить любимые конфеты. Ценить поддержку, прислушиваться к критике, совершенствоваться, как можно качественнее проводить время вместе", - делится мудростью Павел Зибров.

Ранее голливудский актер Уилл Смит снова оказался в центре скандала: бывший личный помощник знаменитости заявил, что тот скрытый гомосексуалист. Жена Смита сделала по этому поводу заявление.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

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