Уилла Смита объявили геем: он и его жена отреагировали

Голливудский актер Уилл Смит снова оказался в центре скандала.

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Уилл Смит и его жена Джада будут судится / Коллаж Главред, фото Instagram/willsmith, jadapinkettsmith

Голливудский актер и продюсер Уилл Смит решительно опроверг утверждения о том, что однажды его поймали на сексе с актером сериала "Принц из Беверли-Хиллз" Дуэйном Мартином, назвав обвинение "однозначно ложным".

Брат Билаал, который называет себя бывшим личным помощником актера, выдвинул шокирующее обвинение в интервью, которое стало вирусным, пишет The Daily Mail.

Билаал утверждает, что однажды он зашел в примерку, и там застукал Уилла Смита во время секса с Мартином.

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"Я открыл дверь в раздевалку Дуэйна и тогда увидел, как Дуэйн занимается анальным сексом с Уиллом", — сказал брат Билаал.

Он также сделал нелестные заявления о мужественности Смита, сравнив его пенис с размером "мизинца ноги".

Представитель оскароносного актера в заявлении TMZ во вторник заявил, что эта история была "полностью сфабрикована", а источник сообщил изданию, что Смит "рассматривает возможность подать в суд".

Дуэйн Мартин, 58 лет, был женат на актрисе Тише Кэмпбелл с 1996 по 2020 год.

С заявлением выступила и бывшая жена Уилла Смита - Джада Пикнет Смит. Актриса заявила, что они будут решать этот вопрос в суде.

Напомним, ранее актриса и супруга известного американского актера Уилла Смита – Джада Пинкетт-Смит – удивила заявлением о том, что уже 7 лет не проживает вместе с супругом.

Напомним, ранее голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Оскар по лицу в прямом эфире.

Скандал разгорелся прямо во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022. На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.

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