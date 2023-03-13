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Ведущий Оскара-2023 "добил" Уилла Смита за прошлогодний скандал с пощечиной

13 марта 2023, 17:46
Джимми Киммел со сцены высмеял конфликт актера с Крисом Роком, но со страхом за собственную безопасность.
Уилл Смит, Джимми Киммел
Джимми Киммел во время Оскара-2023 подколол Уилла Смитта за прошлогодний скандал с пощечиной Крису Року / imdb.com, instagram.com/jimmykimmel

Американский актер Уилл Смит в прошлом году на 94-ой церемонии вручения премий от Американской киноакадемии "Оскар" попал в огромный скандал - хоть актер и получил свою единственную статуэтку в категории "Лучший актер" (за фильм "Король Ричард"), впредь ему запретили появляться на красной дорожке "Оскара" до 2032 года.

Причиной тому послужила пощечина, которую Смит врезал ведущему Крису Року за крайне оскорбительную шутку в адрес жены актера. Тогда общество разделилось на два лагеря: одни осудили Рока за слишком острый язык, и посчитали, что Смит поступил по-мужски, невзирая на последствия, другие - осудили актера, ведь никакие благие намерения не могут оправдать насилия.

Так или иначе, но за год накал страстей вокруг этого инцидента поутих. До вчерашней ночи, когда на 95-ой церемонии вручения премий от Американской киноакадемии "Оскар-2023" уже новый ведущий, Джимми Киммел, решил со сцены подколоть Уилла Смита за вспыльчивость, а организаторов награждения - за мягкотелость. Речь Киммела цитирует издание Variety.

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"Мы хотим, чтобы вы получили удовольствие, мы хотим, чтобы вы были в безопасности, и самое главное – мы хотим, чтобы я был в безопасности. Если кто-нибудь совершит акт насилия в любой момент этого шоу, вам вручат Оскар за лучшую мужскую роль, и вы сможете произнести 19-минутную речь", - дерзко заявил Киммел. Затем ведущий и вовсе обратился к представителям Киноакадемии: "Если во время церемонии произойдет что-то непредсказуемое или насильственное, просто делайте то, что вы в прошлом году делали – ничего".

Стоит отметить, что Джими Киммел уже попадался на скандальных высказываниях во время церемонии "Оскара": в 2018 году он уже вел мероприятие, но также нашел в своих речах место для острого словца в адрес президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и зрителей телеканала Fox News.

Напомним, ранее стало известно о том, что фильм канадского документалиста Дэниела Роэра "Навальный" получил Оскар 2023 года в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В Сети это решение назвали политическим и раскритиковали Киноакадемию за ангажированность.

Больше подробностей о 95-ой церемонии вручения наград от Американской киноакадемии, Оскар-2023, читайте тут.

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