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Ни слова о войне в Украине: как в США прошла церемония вручения Оскара

13 марта 2023, 09:05
Американская фантастическая комедия "Все везде и сразу" почти выиграла все и везде на церемонии вручения Оскара.
Оскар-2023
Оскар-2023 / unsplash.com

Американская фантастическая комедия "Все везде и сразу" почти выиграла все и везде на церемонии вручения Оскара.

По информации The Daily Mail, фильм возглавил список с семью победами на "Оскаре 2023". Американский абсурдистский комедийно-драматический фильм стал самым крупным победителем вечера на мероприятии с красной ковровой дорожкой, усыпанной звездами, поскольку он получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую женскую роль второго плана, лучший монтаж и лучший Оригинальный сценарий на торжественном мероприятии в Dolby Theater в Голливуде.

Фото церемонии можно посмотреть тут

видео дня

В конце вечера к режиссеру Дэниелу Квану присоединился его сорежиссер Дэниел Шейнерт, также известный как The Daniels, и они поблагодарили весь актерский состав и съемочную группу: "Сегодня мы сказали достаточно. Большое спасибо всем здесь. Вы все меня вдохновили. Одна из вещей, которую я понял, когда рос, это то, что лучшее, что мы можем сделать друг для друга, — защитить друг друга от хаоса этого сумасшедшего мира.

На втором месте по количеству побед оказалась немецкая драма "На Западном фронте без изменений", которая получила 4 награды. В центре сюжета фильма китайская иммигрантка средних лет по имени Эвелин Ван (ее играет Йео; в центре), которая втянута в безумное приключение, в котором только она может спасти существование, исследуя другие вселенные и соединяясь с жизнями, которые она могла бы вести.

У Мишель Йео наконец-то был момент вручения Оскара, когда она получила награду за лучшую женскую роль в фильме и приняла эту награду за одну из самых вдохновляющих речей вечера.

Кстати, во время церемонии, не было сказано ни единого слова по поводу войны в Украине. Впрочем, единственным упоминанием стала фраза о "несправедливой войне Путина против Украины", которую произнес режиссер фильма "Навальный".

  • Лучший фильм: Все везде и сразу
  • Лучшая женская роль: Мишель Йео — "Все везде и сразу"
  • Лучший актер: Брендан Фрейзер — "Кит"
  • Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис — "Все везде и сразу"
  • Лучший актер второго плана: Ке Хюй Цюань — "Все везде и сразу"
  • Лучший режиссер: Дэниел Кван и Дэниел Шейнерт — "Все везде и сразу"
  • Лучший сценарий (оригинальный сценарий): Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт — "Все везде и сразу"
  • Лучший сценарий (адаптированный сценарий): Сара Полли — "Женщины говорят"
  • Лучший полнометражный анимационный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо
  • Лучший международный полнометражный фильм: "На западном фронте без перемен"
  • Лучший полнометражный документальный фильм: Навальный
  • Лучший монтаж фильма: Пол Роджерс — "Все везде и сразу"
  • Лучшая музыка (оригинальная песня): "Naatu Naatu" из RRR.
  • Лучший звук: Top Gun: Maverick
  • Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"

Напомним, ранее стало известно о том, что фильм канадского документалиста Дэниела Роэра Навальный получил Оскар 2023 года в номинации Лучший полнометражный документальный фильм. В Сети резко раскритиковали Американскую киноакадемию за такой выбор.

Режиссер фильма, получая золотую статуэтку, заявил, что хотел бы посвятить награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире.

"Алексей, мир не забыл твое важное послание - все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму", - заявил Дэниел Роэр.

Оскар
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