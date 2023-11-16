"Называют разлучницей": Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию Тони Матвиенко

Певец заступился за вторую жену и рассказал, почему, по его мнению, хейтеры продолжают возвращаться к теме "разлучницы".

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Арсен Мирзоян рассказал, почему Тоню Матвиенко называют разлучницей хейтеры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Роман между украинскими артистами Арсеном Мирзояном и Тоней Матвиенко завязался, когда певец был женат на другой женщине. Пара решила не скрывать свои чувства, и вскоре певец ушел от первой супруги.

Теперь у Матвиенко и Мирзояна крепкий любовный и творческий союз. Однако про артистку порой нелестно отзываются - многие до сих пор не могут простить ей, что она увела мужа у другой.

Сама Тоня к этому относится философски: она не отрицает, что причинила боль супруге Арсена, но своей вины в том, что она влюбилась и чувства оказались взаимными, не видит. Свое мнение по этому поводу в недавнем интервью для Славы Демина высказал и Мирзоян.

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Шоумен спросил у певца, почему его вторую жену после стольких лет продолжают называть разлучницей. Арсен Мирзоян заступился за возлюбленную - он убежден, что хейтерам просто больше не в чем ее упрекнуть.

"Люди всегда не прощают успех другим людям. И за аргументы могут брать все что угодно. Но больше – то, что они помнят. У них больше нет каких-то фактов. То есть им не за что зацепиться. Ну давайте, подкопайтесь к Тоне?! Ну нет за что ее дернуть. И это – единственное", - заявляет артист.

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