Жена Романа Сасанчина в слезах откровенно рассказала про проблемы в их браке

Иванна Сасанчина не стала сдерживать эмоции и отметила, что находится в крайне угнетенном состоянии.

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Жена Романа Сасанчина рассказала про их проблемы в отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

21-летний украинский певец, победитель проектов Голос. Діти и Голос країни, Роман Сасанчин женился на своей возлюбленной, блогерше Иванне (в девичестве Турчак) за несколько месяцев до появления на свет их общей дочери Элизабет (родилась 30 декабря 2021).

Молодая семья бурно выясняет отношения. К примеру, весной 2022 между Романом и Иванной возник раскол, и девушка даже заговорила о разводе. Однако паре удалось помириться, и уже в январе 2023 года они обвенчались

Впрочем, проблемы из их отношений никуда не исчезли. Об этом сообщила супруга певца в своем блоге в Instagram. Иванна, обиженная на мужа, в слезах и дрожащим голос рассказала, что устала от поведения Романа.

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"Меня так [утомило - неценз.] слышать "дай-подай". Чувствую себя прислугой. Я уж действительно очень близка к тому, чтобы сдаться и выбрать более простой путь", - призналась девушка.

Не все отнеслись к ее словам сочувственно, многие стали критиковать Иванну за излишнюю откровенность. На это жена Романа Сасанчина ответила, что в своем блоге она имеет полное право делиться любыми своими эмоциями: "Никто не говорил, что семейная жизнь – это только мед. Бывают и очень горькие моменты! Хочешь-не-хочешь, должен с этим справляться. Я не хочу молчать и держать в себе то, что мне болит. Такая уж я! Или принимайте, или отписывайтесь! Я человек и имею право на своей странице делать и говорить о том, что хочу".

Жена Романа Сасанчина рассказала про их проблемы в отношениях / instagram.com/annavi_i

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