Решение пришлось отложить: Катя Осадчая рассказала об усыновлении

Украинская ведущая, модель, журналистка и общественная деятельница Катя Осадчая рассказала об усыновлении и их планах с Юрием Горбуновым.
Об этом она рассказала в интервью изданию Insider.
В рамках интервью, Осадчая рассказала о деятельности своего фонда, в рамках которого она помогает детям-сиротам найти свою новую семью.
Между тем, сама журналистка вместе со своим мужем Юрием Горбуновым, пока приостановили процесс собственного усыновления.
"Раньше мы с мужем выражали желание об усыновлении ребенка. Но после того, как я начала погружаться в этот процесс более подробно, решение пришлось отложить", - отметила Катя.
Она также поделилась тем, что обзавелась новыми привычками. "Во время полномасштабного вторжения я привила себе новую привычку - быстро реагировать на человеческую боль и помогать ее устранить. А вот относительно избавившейся привычки - так это точно покупать новую одежду", - поделилась она.
Напомним, ранее Катерина Осадчая рассказала, в чем секрет ее стройности. Так Екатерина отметила, что ей удается держать один и тот же вес - 65 кг. Хотя большого внимания она этому вопросу не уделяет.
Накануне также в сети появились слухи о том, что Катя Осадчая якобы беременна четвертым ребенком. Ведущая решила опровергнуть их и поделилась свежим фото, где нет и намека на беременный живот.
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