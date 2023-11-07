Решение пришлось отложить: Катя Осадчая рассказала об усыновлении

Ведущая рассказала о том, что процесс усыновления пока пришлось поставить на паузу.

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Катя Осадчая дала большое интервью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель, журналистка и общественная деятельница Катя Осадчая рассказала об усыновлении и их планах с Юрием Горбуновым.

Об этом она рассказала в интервью изданию Insider.

В рамках интервью, Осадчая рассказала о деятельности своего фонда, в рамках которого она помогает детям-сиротам найти свою новую семью.

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Между тем, сама журналистка вместе со своим мужем Юрием Горбуновым, пока приостановили процесс собственного усыновления.

"Раньше мы с мужем выражали желание об усыновлении ребенка. Но после того, как я начала погружаться в этот процесс более подробно, решение пришлось отложить", - отметила Катя.

Она также поделилась тем, что обзавелась новыми привычками. "Во время полномасштабного вторжения я привила себе новую привычку - быстро реагировать на человеческую боль и помогать ее устранить. А вот относительно избавившейся привычки - так это точно покупать новую одежду", - поделилась она.

Напомним, ранее Катерина Осадчая рассказала, в чем секрет ее стройности. Так Екатерина отметила, что ей удается держать один и тот же вес - 65 кг. Хотя большого внимания она этому вопросу не уделяет.

Накануне также в сети появились слухи о том, что Катя Осадчая якобы беременна четвертым ребенком. Ведущая решила опровергнуть их и поделилась свежим фото, где нет и намека на беременный живот.

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