Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - мать троих сыновей. Младшему из них, Даниилу, в августе исполнится два года.
Во время полномасштабной войны в Украине Осадчая и ее муж, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, говорили о том, что хотели бы завести еще детей, возможно, усыновить ребенка, чьи родители погибли от рук оккупантов.
Сейчас в СМИ стали ходить слухи о четвертой беременности ведущей. На своей странице в Instagram она решила прокомментировать эту сплетню, и показала свое свежее фото.
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На снимке видно, что стройная фигура Осадчей не изменилась - она не ожидает четвертого ребенка. "Вы [беременны] четвертым, или это слухи?" - спросили у ведущей поклонники. Она подтвердила, что пока это просто слухи.
Также она прокомментировала, что быть матерью - это "уметь одновременно делать много дел, и иметь железные нервы".
Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.
Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.
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