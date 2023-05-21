Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность

Правдивость своих слов Осадчая подтвердила свежим фото.

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Катя Осадчая опровергла слухи про четвертую беременность / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - мать троих сыновей. Младшему из них, Даниилу, в августе исполнится два года.

Во время полномасштабной войны в Украине Осадчая и ее муж, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, говорили о том, что хотели бы завести еще детей, возможно, усыновить ребенка, чьи родители погибли от рук оккупантов.

Сейчас в СМИ стали ходить слухи о четвертой беременности ведущей. На своей странице в Instagram она решила прокомментировать эту сплетню, и показала свое свежее фото.

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На снимке видно, что стройная фигура Осадчей не изменилась - она не ожидает четвертого ребенка. "Вы [беременны] четвертым, или это слухи?" - спросили у ведущей поклонники. Она подтвердила, что пока это просто слухи.

Также она прокомментировала, что быть матерью - это "уметь одновременно делать много дел, и иметь железные нервы".

Катя Осадчая опровергла слухи про четвертую беременность / instagram.com/kosadcha

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

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