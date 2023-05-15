Украинская топ-модель неожиданно показала беременный животик: "Мы благословлены"

Костромичева анонсировала пополнение в семье нежным снимком на поздних сроках.

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Алла Костромичева беременна во второй раз / instagram.com/alla

Украинская супермодель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева в День матери поделилась с поклонниками особенным событием - она ждет второго ребенка.

На своей странице в Instagram Костромичева опубликовала фото, на котором позирует в белом платье и с распущенными волосами. Уже очень крупный животик она нежно обнимает двумя руками.

"Мы благословлены вторым ребенком. Счастливого Дня матери! Я сделаю все, чтобы ты родился в лучшем мире", - подписала снимок модель. В комментариях ее поздравляют Ирина Сопонару, MamaRika, Lida Lee, Владимир Остапчук и пр.

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Для Аллы Костромичевой это будет второй ребенок. Модель уже воспитывает семилетнего сына Сальваторе в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне.

Украинскую красотку уже давно подозревают в беременности: с сентября 2022 года она перестала делиться новыми фото, а на снимке, который она опубликовала месяц назад, был виден небольшой животик.

Алла Костромичева беременна во второй раз / instagram.com/alla

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