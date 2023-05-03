Меган Фокс съехала от скандалиста-жениха - СМИ

Меган Фокс и Machine Gun Kelly расстались, утверждают представители английских таблоидов.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly / коллаж фото ua.depositphotos.com

36-летняя известная американская актриса Меган Фокс уже некоторое время не живет вместе со своим скандально известным женихом Колсоном Бэйкером (он же рэппер Machine Gun Kelly). Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Впервые слухи о серьезном разладе между парой распространились в феврале 2023 года. Тогда фанаты предполагали, что Бэйкер изменяет возлюбленной. Однако немногим позднее они оба категорически отрицали неверность.

Немногим позже пару папарацци сфотографировали во время романтического путешествия на Гавайи в начале апреля 2023-го. И Бэйкер, и Фокс вполне себе весело проводили время на местных пляжах.

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Но якобы после того, как пара вернулась их отпуска, у них в отношениях снова начались "заморозки". Апофеозом этого стал тот факт, что Меган не посетила многодневную вечеринку в честь 33-летия Колсона.

По словам источника из окружения пары, сейчас Machine Gun Kelly ведет себя примерно как одинокий мужчина в самом соку.

"Дома всегда есть люди, многие − девушки, а на улице масса машин, как в те дни, когда он был с Меган", — подытожил инсайдер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

До того американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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