Эмили Ратаковски в прозрачной сетке выбралась на вечеринку

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

Американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски появилась в удивительном платье.

Она в очередной раз удивила своих фоловеров не только смелостью, а и прекрасной фигурой. На своей странице в Instagram супермодель, которая недавно уличила собственного мужа в изменах, появилась на вечеринке.

"Ты действительно знаешь, как устроить вечеринку", - написала она, отметив свою подругу.

Напомним, ранее стало известно о том, что модель разводится с мужем после 4 лет брака. Об этом сообщает Page Six с отсылкой на инсайдера из близкого окружения пары.

Ни одна из сторон пока не дает комментариев по этому поводу. Однако папарацци на днях заметили прогуливающуюся модель, на пальце которой больше не было обручального кольца. Ранее Ратаковски не расставалась с этим символическим украшением.

Инсайдер утверждает, что причиной разлада между Эмили и ее мужем, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, стали регулярные измены мужчины.

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