Рианна в зажигательном танце показала сочные ягодицы крупным планом

Домашняя пижама или роскошное кружево - Рири может превратить любой наряд в чувственную конфетку.
Американская певица барбадосского происхождения Рианна возвращается в информационное пространство и новостные ленты - после рождения своего первенца в мае, артистка вновь готова вступить в бой со стереотипами.
Рири, помимо великолепного певческого таланта, имеет свою линию косметики и нижнего белья, ориентированного на женщин любых размеров и форм.
Часто в рамках рекламных компаний своего нижнего белья в откровенном контенте появляется и сама певица. С мая, когда на свет появился ее сын, это стало редкостью, однако недавно Рианна вновь влилась в работу. На своей странице в Instagram артистка выложила соблазнительное видео, в котором танцует в новой продукции от Savage X Fenty.
В ролике Рири, одетая лишь в худи и комфортные трусики, поднимается по лестнице. Затем кадр смещается, и начинается съемка с нижнего ракурса - Рианна танцует, демонстрируя свои пышные формы.
Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.
Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.
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