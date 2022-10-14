Рианна в зажигательном танце показала сочные ягодицы крупным планом

Рианна в нижнем белье показала ягодицы крупным планом / instagram.com/badgalriri

Американская певица барбадосского происхождения Рианна возвращается в информационное пространство и новостные ленты - после рождения своего первенца в мае, артистка вновь готова вступить в бой со стереотипами.

Рири, помимо великолепного певческого таланта, имеет свою линию косметики и нижнего белья, ориентированного на женщин любых размеров и форм.

Часто в рамках рекламных компаний своего нижнего белья в откровенном контенте появляется и сама певица. С мая, когда на свет появился ее сын, это стало редкостью, однако недавно Рианна вновь влилась в работу. На своей странице в Instagram артистка выложила соблазнительное видео, в котором танцует в новой продукции от Savage X Fenty.

В ролике Рири, одетая лишь в худи и комфортные трусики, поднимается по лестнице. Затем кадр смещается, и начинается съемка с нижнего ракурса - Рианна танцует, демонстрируя свои пышные формы.

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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