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Меган Фокс ответила на слухи о том, что она бросила жениха из-за его измены

13 февраля 2023, 15:57
Актриса Меган Фокс на фоне слухов об измене возлюбленного и их расставании пошла на решительный шаг - удалила свою страницу в Instagram.
Меган Фокс, Машин Ган Келли
Меган Фокс и Машин Ган Келли / коллаж фото ua.depositphotos.com

36-летняя голливудская актриса Меган Фокс (известная по франшизе "Трансформеры") очень завуалированно ответила на слухи о том, что рассталась со своим возлюбленным – рэп-исполнителем Machine Gun Kelly (настоящее имя − Колсон Бейкер). Об этом пишет портал Page Six.

Ранее появилась информация о том, что Бейкер изменил актрисе с музыканткой Софи Ллойд. Накануне один из подписчиков Фокс спросил ее в комментариях, подружился ли Бейкер "с Софи".

Звезда экрана не подтвердила и не опровергла теорию об измене, и написала: "Возможно, я подружилась с Софи".

видео дня

Также актриса выложила видео, на котором сжигает подозрительное письмо. Кроме того, Фокс в своем письме процитировала слова трека "Pray You Catch Me" из альбома "Lemonade" Бейонсе – которую певица посвятила неверности своего мужа − рэпера Jay-Z.

"Вы можете почувствовать вкус нечестности/это все в вас", — написала Фокс. И потом удалила свою страницу в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

До того американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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