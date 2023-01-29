Меган Фокс постриглась, покрасила волосы и в бикини похвасталась фигурой

При виде нового образа актрисы Меган Фокс так и хочется процитировать старую песенку: "Завалите хлебальники, я люблю купальники",

Меган Фокс постриглась и покрасила волосы / коллаж фото Instagram и https://ua.depositphotos.com

36-летняя известная американская актриса Меган Фокс (франшиза "Трансформеры") кардинально сменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда экрана поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Во-первых, теперь девушка сделала себе новую прическу − каре с челкой. Кроме этого, Фокс покрасила волосы в светлый оттенок − несмотря на то, что прославилась она именно в образе жгучей брюнетки.

Свой новый лук она дополнила легким макияжем, зеленым топом и черной кофтой-кардиганом.

Но потом Фокс использовала тяжелую артиллерию – и показала свою точеную фигуру в откровенном купальнике-бикини насыщенного апельсинового оттенка.

Чем вызваны такие изменения в имидже, девушка говорить не стала. Однако известно, что сейчас она снимается в Болгарии в одном фильме вместе со звездой франшизы "365 дней" Микеле Морроне. Потому не исключено, что все изменения в имидже девушка сделала для роли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

До того американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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