Меган Фокс повторила соблазнительный образ Памелы Андерсон из 1990-х

Меган Фокс / Instagram.com/meganfox

Известная американская актриса Меган Фокс (cильнее всего прославившаяся ролями в кинофраншизе "Трансформеры") с женихом, рэпером Machine Gun Kelly в этом году на Хэллоуин преобразились в двух легендарных героев 90-х. Снимки пара выложила в Instagram.

В 2022 году Фокс и Келли решили изобразить косплей на скандальную пару ‒ модель/актрису Памелу Андерсон и ее экс-мужа, барабанщика легендарного глэм-металл-коллектива Mötley Crüe Томми Ли.

Фокс позировала с белыми волосами и платье из розовой кофточки и кожаной юбки оттенка спелой вишни. А Machine Gun Kelly для превращения в Томми Ли стал брюнетом и надел белую майку (заодно лишний раз показав многочисленные татуировки на своей руке фанатам).

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

До того американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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