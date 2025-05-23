Ефремов отказывется от съемок и удивляется обилию китайских машин на дорогах

Причиной отказов актера от съемок могут быть проблемы со здоровьем.

https://stars.glavred.info/efremov-otkazyvetsya-ot-semok-i-udivlyaetsya-obiliyu-kitayskih-mashin-na-dorogah-10667216.html Ссылка скопирована

Ефремов отказывется от съемок в кино / коллаж: Главред, фото: АиФ, t.me/SuperRu

Кратко:

Ефремова очень часто приглашают играть в кино

Ефремов жаловался на хроническую обструктивную болезнь легких

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что российский артист Михаил Ефремов отказывается от ролей в кино после условно-досрочного освобождения (УДО). Его комментарий приводит aif.ru.

"Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается", - сообщил продюсер. видео дня

Дворцов предположил, что причиной отказов могут быть проблемы со здоровьем. Известно, что актер жаловался на хроническую обструктивную болезнь легких.

В свою очередь сын Ефремова Никита впервые высказался о своем отце после его освобождения из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По его словам, артиста удивило обилие китайских автомобилей на дорогах. Сейчас 61-летний Ефремов занимается своим здоровьем, добавил сын.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября 2020 года в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актера отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремова освободили.

Другие новости:

Кто такой Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017). Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред