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"Непростые времена": собутыльник Ефремова рассказал о состоянии актера после УДО

Виталий Кирсанов
29 апреля 2025, 20:44
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По словам Сукачева, Ефремову сейчас не стоит принимать участие в кинопроектах.
Сукачев советует Ефремову выспаться и побыть с собой
Сукачев советует Ефремову выспаться и побыть с собой / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Сукачев считает Ефремова близким другом
  • Сукачев советует Ефремову выспаться и побыть с собой

Российский рок-музыкант, кинорежиссер-путинист, а по совместительству собутыльник Михаила Ефремова, Гарик Сукачев сообщил, что его другу требуется отдых после выхода из колонии. Его слова приводят росСМИ.

Сукачев считает Ефремова близким другом и заявил, что участие актера в новых постановках зависит от его состояния.

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"Думаю, Михаилу Олеговичу сейчас важно побыть одному со своими мыслями. Определиться, что он будет делать, как будет жить. Вся наша компания близких друзей старается Михаила Олеговича не нагружать. У него очень непростые времена", - отметил музыкант.

По словам Сукачева, Ефремову сейчас не стоит принимать участие в кинопроектах или выступать на театральной сцене.

"Дайте человеку выспаться, побыть с собой, прогуляться, прийти в себя после такого испытания", - заявил артист.

Как известно, Гарик Сукачев неоднократно устраивал пьяные дебоши. Его друг, Михаил Ефремов, в июне 2020 года сев пьяным за руль сбил насмерть человека. До этого смертельного ДТП Сукачев и Ефремов совместно работали в кино и злоупотребляли алкоголем.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября 2020 года в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актера отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремова освободили.

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Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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