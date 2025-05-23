Артем Пивоваров выступит на десятилетии Atlas Festival 2025

Артем Пивоваров станет хедлайнером Atlas Festival 2025.

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Артем Пивоваров - Atlas Festival 2025 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

Atlas Festival продолжает объявлять звездный лайнап юбилейного фестиваля. Одним из хедлайнеров станет Артем Пивоваров - украинский певец, саундпродюсер и музыкант, чье творчество находит отклик в сердцах многих тысяч слушателей, а концерты традиционно собирают полные залы.

Артем активно поддерживает ВСУ, проведя более 300 благотворительных концертов и трижды собрав Дворец спорта. Медиапартнерами Atlas Festival 2025 стали 1+1 media, а также телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ.

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Этим летом на Atlas Festival прозвучат главные хиты артиста: "Думы", "Мираж", "Дежавю", "Манифест", "Рандеву" - каждая из песен будет звучать в унисон с тысячами украинцев.

Atlas Festiva / фото: пресс-служба

Фестиваль продлится три дня - с 18 по 20 июля - на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

В этом году Atlas Festival объединяет музыку с большой благотворительной целью. Вместе с фондом "Повернись живим" организаторы объявили "Сбор №13" для защиты украинского неба - 100 миллионов гривен на закупку оборудования для проекта "Дронопад".

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А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос страны-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твои стихи, мои ноты". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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