Артем Пивоваров выступит на десятилетии Atlas Festival 2025

Atlas Festival продолжает объявлять звездный лайнап юбилейного фестиваля. Одним из хедлайнеров станет Артем Пивоваров - украинский певец, саундпродюсер и музыкант, чье творчество находит отклик в сердцах многих тысяч слушателей, а концерты традиционно собирают полные залы.
Артем активно поддерживает ВСУ, проведя более 300 благотворительных концертов и трижды собрав Дворец спорта. Медиапартнерами Atlas Festival 2025 стали 1+1 media, а также телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ.
Этим летом на Atlas Festival прозвучат главные хиты артиста: "Думы", "Мираж", "Дежавю", "Манифест", "Рандеву" - каждая из песен будет звучать в унисон с тысячами украинцев.
Фестиваль продлится три дня - с 18 по 20 июля - на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.
В этом году Atlas Festival объединяет музыку с большой благотворительной целью. Вместе с фондом "Повернись живим" организаторы объявили "Сбор №13" для защиты украинского неба - 100 миллионов гривен на закупку оборудования для проекта "Дронопад".
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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоню Паперну, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.
А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
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Кто такой Артем Пивоваров?
Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос страны-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твои стихи, мои ноты". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.
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