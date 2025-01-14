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"Много лет в счастливом браке": известная ведущая выдала имя жены Пивоварова

Элина Чигис
14 января 2025, 08:13
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Артем Пивоваров предпочитает не афишировать свою личную жизнь.
Артем Пивоваров
Артем Пивоваров - с кем женат / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

Читайте подробно:

  • Артем Пивоваров скрывает свою избранницу
  • Появились слухи о тайном браке певца

Украинский популярный певец Артем Пивоваров часто провоцирует новые слухи о своей избраннице, ведь никогда открыто не говорит о личном, предпочитая делать фокус на своем творчестве.

Все же украинская ведущая Наталья Тур в новом выпуске шоу "Тур звездами" сделала предположение, что девушка Пивоварова – Даша Чередниченко.

Тур заявила, что, возможно, пара вместе еще с 2017 года, также Даша долгое время работает у артиста менеджером. А еще ходят слухи, что Пивоваров и Чередниченко состоят в счастливом браке.

Отметим, однажды Наталья поинтересовалась в Артема, что означает кольцо на его безымянном пальце, но певец заявил, что это всего лишь аксессуар. Но, если внимательно посмотреть клип "Моя ночь", то в нем пара страстно целовалась в кадре.

Смотрите видео клипа "Моя ночь":

Пока Пивоваров продолжает держать интригу и не рассказывает правда ли он в браке с Чередниченко, но в то же время и не опровергает слухи.

Смотрите видео, где Наталья Тур рассказала о личной жизни Артема Пивоварова:

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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Кто такой Артем Пивоваров?

Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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