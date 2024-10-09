Пивоваров со слезами на глазах рассказал, что оккупанты уничтожили его дом

Украинский певец, музыкант и автор песен Артем Пивоваров родом из Волчанска - там прошли его детство и юность. События в родном городе разбивают артисту сердце.
Месту его силы Пивоваров уделяет особенное время на своих выступлениях. Так недавно на одном из фан-аккаунтов звезды в TikTok появилось трогательное видео. В кадре Артем с гитарой в руках и со слезами на глазах дрожащим голосом признается, что оккупанты стерли его родной дом вместе со всем городом с лица земли.
"Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял свой дом. У меня нет дома, и это не просто дом. Я из города Волчанск. Моего города нет, полностью нет. Россияне стерли его с лица земли", - говорит певец.
Впрочем, он не намерен опускать руки. Своей мощной и трогательной речью он призвал поддерживать украинских военных - тех, на чьих плечах держится будущее нашей страны. А оно будет ярким и процветающим, уверен Артем Пивоваров: "Люди, которые могут вернуть меня домой, это не власть, это наши защитники и защитницы. Я буду продолжать неустанно помогать им и призываю всех нас делать это каждый день. Я верю в то, что я вернусь домой. И желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что наступит этот важный, особенный день для нашей страны, когда она расцветет".
Смотрите видео с концерта Артема Пивоварова, где певец говорит про родной дом в Волчанске:
Кто такой Артем Пивоваров?
Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.
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