Известная певица впервые озвучила имя своего мужа: "Хороший, добрый"

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) осенью 2023 года родила вторую дочь. Личность отца девочки она скрывала.
Несмотря на откровенные образы в клипах Балашова сдержанно комментирует личную жизнь. Для отношений она выбирает непубличных мужчин. Таким, например, был ее первый муж.
О втором избраннике она заговорила лишь недавно - на кулинарном шоу Евгения Фешака. "Его зовут Максим. Он красивый, голубоглазый парень. Хороший, добрый", - так охарактеризовала своего избранника СолоХа.
Мужчина работает в правоохранительных органах и оказался знакомым ведущего. "Очень хороший человек. Мы знакомы. О нем слышал только хорошее", - подтвердил слова СолоХи Евгений Фешак.
Кто такая СолоХа?
СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Маричка Падалко рассказала про ревность в браке с Егором Соболевым. Она призналась, что может быть истеричной и чрезмерно эмоциональной, когда речь заходит про ее мужа.
Также стало известно, что Руслана готовится стать матерью. Певица рассказала, почему не занималась детским вопросом раньше, и почему сейчас чтобы забеременеть ей нужна помощь специалистов.
Читайте также:
- "Невозможно устоять": Злата Огневич высказалась про отношения с лидером Бумбокса
- "Наступил период, когда любви будет много": Лесе Никитюк сделали предложение
- Кудрявая блондинка: Екатерина Кухар удивила снимками из юности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред