Известная певица впервые озвучила имя своего мужа: "Хороший, добрый"

СолоХа рассказала про избранника, которому год назад родила дочь.

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СолоХа новости - СолоХа рассказала про второго мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) осенью 2023 года родила вторую дочь. Личность отца девочки она скрывала.

Несмотря на откровенные образы в клипах Балашова сдержанно комментирует личную жизнь. Для отношений она выбирает непубличных мужчин. Таким, например, был ее первый муж.

О втором избраннике она заговорила лишь недавно - на кулинарном шоу Евгения Фешака. "Его зовут Максим. Он красивый, голубоглазый парень. Хороший, добрый", - так охарактеризовала своего избранника СолоХа.

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Мужчина работает в правоохранительных органах и оказался знакомым ведущего. "Очень хороший человек. Мы знакомы. О нем слышал только хорошее", - подтвердил слова СолоХи Евгений Фешак.

Кто такая СолоХа? СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

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