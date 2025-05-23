"Уже не прячутся": Даша Квиткова закрутила роман с молодым футболистом - СМИ

Даша Квиткова намекнула на начало новых отношений.

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Даша Квиткова - новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Кратко:

Дашу Квиткову подозревают в романе с Владимиром Бражко

Как стало известно об их отношениях

Украинская известная блогер Даша Квиткова спровоцировала волну слухов о своем новом романе с 23-летним футболистом Владимиром Бражко.

Как сообщает РБК-Украина, которому новость сообщил личный инсайдер, Квиткова и Бражко крутят роман уже несколько месяцев. На публике они не решаются показаться вместе, но футболист радует возлюбленную сюрпризами.

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"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — заявил инсайдер.

Даша Квиткова в объятиях мужчины / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Также слухи подогревает и контент, который показывают Квиткова и Бражко. Блогер публикует фото в объятиях парня, не показывая его, но при этом использует цитаты о любви. А вот Владимир публикует фото, как держит таинственную возлюбленную за руку.

Владимир Бражко провоцирует интригу / фото: instagram.com, Владимир Бражко

Пока нет никаких подтверждений романа пары, но в одной из своих реклам Даша показалась в рубашке, которая очень похожа на ту, которая была на фото, что публиковал футболист.

Даша Квиткова в "знакомой" рубашке / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

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Кто такая Даша Квиткова? Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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