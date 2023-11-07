УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет

Руслана Заклинская
7 ноября 2023, 10:34
Голливудская звезда Брэд Питт и фитнес-тренер Инес де Рамон появились на гала-концерте и подтвердили свой роман.
Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет
Брэд Питт появился на мероприятии с новой избранницей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com inesdrmn

На публичном мероприятии в Лос-Анджелесе известный голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил свой роман с фитнес-тренером Инес де Рамон, которая на 30 лет моложе актера. Об этом сообщило издание People.

На ежегодном гала-концерте Art+Film LACMA, состоявшемся в Лос-Анджелесе, Питт появился вместе с новой избранницей. 59-летний Питт и 32-летняя де Рамон не позировали вместе перед камерами, но отношение друг к другу на мероприятии указывало на глубокие чувства между ними.

"Они выглядели безумно влюбленными. Брэд Питт и Инес де Рамон бесконечно смеялись и шутили, общаясь с присутствующими. Кажется, они прекрасно провели время", - прокомментировал пару инсайдер, присутствовавший на мероприятии.

видео дня

Хотя отношения актера и его новой избранницы начали обсуждать еще в прошлом году, пара скрывала свой роман. Поговаривают, что Питт уже познакомил свою избранницу с детьми. Пока что Брэд Питт и Инес не комментировали свои отношения.

Что известно об Инес де Рамон

Известно, что Инес де Рамон 32 года. Она занимается дизайном ювелирных изделий и интересуется фитнесом и нутрициологией. Женщина активно делится своими знаниями в этой области с многочисленными известными личностями и богатыми женщинами.

Инес окончила элитную американскую школу и получила степень бакалавра в области бизнес-администрирования в Женевском университете. Однако со временем она кардинально изменила свою деятельность и сделала выбор в пользу ювелирного дизайна.

Ранее Инес де Рамон состояла в браке со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

Как начался роман пары

Летом 2022 года в зарубежных СМИ начали появляться слухи о новом романе актера Брэда Питта. По словам инсайдеров, настроение и состояние актера Брэда Питта подтверждало возможную правдивость этих слухов.

"Он сейчас наслаждается жизнью в полном объеме," - сообщали источники, близкие к Питту, таблоидам.

В то время, журнал People не раскрывал имя новой сотрудницы актера, однако указывал на его ощущение счастья и большого удовольствия рядом с неизвестной женщиной.

В ноябре 2022 года Брэд Питт и Инес де Рамон появились вместе на концерте U2 в Лос-Анджелесе, где впервые стали предметом разговоров как пара.

Напомним, легендарные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили судебный процесс по разводу. Тяжкие судебные баталии между экс-супругами продолжались семь лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Брэд Питт Питт Американский актер
Реклама

Главное за день

Будут отступать: оккупанты минируют важные объекты в Херсонской области

Будут отступать: оккупанты минируют важные объекты в Херсонской области

08:59 Украина
В РФ боятся, что армия Путина к весне 2024-го может "сдуться" – ISW

В РФ боятся, что армия Путина к весне 2024-го может "сдуться" – ISW

08:41 Мир
РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

08:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:41

Скандал с оскорблением "азовцев": Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой

10:40

Пока ваньки гибнут, Симоньян весело танцует: в сеть попало видео танцев главной пропагандистки РФВидео

10:34

Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет

10:16

"Нас погонят на страны Балтии": боец ВСУ объяснил, что будет в случае победы РФ

09:58

Мама футболиста показала, как легко избавиться от неприятного запаха из обувиВидео

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
09:55

Груз 200 для Костромы: ВСУ уничтожили комполка-артиллериста — полковника ВС РФ

09:39

Лунный день 8 ноября 2023: неплохой день для бизнеса, но неподходящий для брака

09:30

Трамп ответил Зеленскому и побоялся приехать в Киев

09:30

Избирательный процесс де-факто начался: Кошель оценил, будут ли выборы 2024 в Украине

Реклама
09:02

Был участником Революции Достоинства и пошел на фронт: погиб известный украинский писатель

08:59

Будут отступать: оккупанты минируют важные объекты в Херсонской области

08:52

Гороскоп на завтра 8 ноября 2023: Тельцы - побалуйте себя, Ракам - внезапная прибыль

08:41

В РФ боятся, что армия Путина к весне 2024-го может "сдуться" – ISW

08:09

РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

07:45

Войска РФ готовятся к новому "жесту доброй воли": астролог предсказал скорые успехи ВСУВидео

07:37

Удары не будут "примитивными": в РФ нарастили производство ракет - ISW

06:59

Какой сегодня праздник 7 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:53

В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

06:25

Почему нельзя говорить "картошка": какой правильный вариант слова стоит использовать

06:10

О конфликтах между военным и политическим руководствоммнение

Реклама
05:30

Украину накроет самая мощная магнитная буря месяца: врывается почти 9-бальный шторм

04:00

Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд

03:30

Без этого Украина проиграет: военный сообщил о важном решении для победы

03:00

Как пин-ап картинка: Злата Огневич затянула формы в корсет из прозрачных кружев

02:40

"Война в Украине может перейти в позиционную": военный рассказал об угрозах

02:00

Мега-яхту Путина за полмиллиарда евро спустили на воду в Италии - расследованиеВидео

01:29

"Украине не помешало бы чудо": военный объяснил, что поможет выиграть войну

00:17

Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

06 ноября, понедельник
23:22

Престарелый ловелас Стас Михайлов переборщил с филлерами и надул себе "вареники"

23:03

Оккупанты потеряли больше 12 тыс.: эксперт - об "адовой" ситуации под Авдеевкой

23:03

Могут ли призывать в ВСУ ранее не служивших мужчин до 25 лет: юрист назвал детали

22:45

Найдите животное на этой оптической иллюзии: не все справятся с первого раза

22:22

Потап на отдыхе в Дубае засветился в компании россиянВидео

22:15

Удар по военным на Запорожье: комбрига отстранили от работы - Зеленский

22:05

Неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

21:43

Хитрость из СССР: зачем добавлять соль в подсолнечное масло

21:38

Зеленский: Сейчас время для войны, а не для выборов

21:24

Военнослужащий ВСУ рассказал, почему мир стоит на пороге Третьей мировой

20:45

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

20:42

Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФВидео

Реклама
20:16

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, которые стоит знать каждому

20:15

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:13

"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

19:58

Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

19:45

Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВВидео

19:42

Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

19:30

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФВидео

19:10

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10

Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?мнение

18:48

Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять