Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет

На публичном мероприятии в Лос-Анджелесе известный голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил свой роман с фитнес-тренером Инес де Рамон, которая на 30 лет моложе актера. Об этом сообщило издание People.
На ежегодном гала-концерте Art+Film LACMA, состоявшемся в Лос-Анджелесе, Питт появился вместе с новой избранницей. 59-летний Питт и 32-летняя де Рамон не позировали вместе перед камерами, но отношение друг к другу на мероприятии указывало на глубокие чувства между ними.
"Они выглядели безумно влюбленными. Брэд Питт и Инес де Рамон бесконечно смеялись и шутили, общаясь с присутствующими. Кажется, они прекрасно провели время", - прокомментировал пару инсайдер, присутствовавший на мероприятии.видео дня
Хотя отношения актера и его новой избранницы начали обсуждать еще в прошлом году, пара скрывала свой роман. Поговаривают, что Питт уже познакомил свою избранницу с детьми. Пока что Брэд Питт и Инес не комментировали свои отношения.
Что известно об Инес де Рамон
Известно, что Инес де Рамон 32 года. Она занимается дизайном ювелирных изделий и интересуется фитнесом и нутрициологией. Женщина активно делится своими знаниями в этой области с многочисленными известными личностями и богатыми женщинами.
Инес окончила элитную американскую школу и получила степень бакалавра в области бизнес-администрирования в Женевском университете. Однако со временем она кардинально изменила свою деятельность и сделала выбор в пользу ювелирного дизайна.
Ранее Инес де Рамон состояла в браке со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.
Как начался роман пары
Летом 2022 года в зарубежных СМИ начали появляться слухи о новом романе актера Брэда Питта. По словам инсайдеров, настроение и состояние актера Брэда Питта подтверждало возможную правдивость этих слухов.
"Он сейчас наслаждается жизнью в полном объеме," - сообщали источники, близкие к Питту, таблоидам.
В то время, журнал People не раскрывал имя новой сотрудницы актера, однако указывал на его ощущение счастья и большого удовольствия рядом с неизвестной женщиной.
В ноябре 2022 года Брэд Питт и Инес де Рамон появились вместе на концерте U2 в Лос-Анджелесе, где впервые стали предметом разговоров как пара.
Напомним, легендарные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили судебный процесс по разводу. Тяжкие судебные баталии между экс-супругами продолжались семь лет.
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