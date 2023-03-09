УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом - Дженнифер Энистон обескуражена

9 марта 2023, 21:43
Близкое окружение актера и его новой избранницы готовится услышать важное сообщение от влюбленной пары.
Брэд Питт
Брэд Питт и Инес де Рамон решили завести общего ребенка / imdb.com

Роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон стремительно развивается - с момента их встречи прошло чуть больше шести месяцев, а пара уже стала задумываться о совместном потомстве.

Такой информацией с изданием Closer поделился инсайдер из близкого окружения Питта и де Рамон. После того, как актер познакомил избранницу со своими детьми от брака с Анджелиной Джоли, и свозил девушку в Париж, в их отношениях намечается сдвиг.

"Брэд превратил их поездку во Францию ​​в нечто особенное. Инес рассказала друзьям, что чувствовала себя как принцесса. У них сейчас действительно период "медового месяца". Они также сообщили друзьям, что открыты для того, чтобы иметь общего ребенка. Никого не удивит, если скоро Инес объявит о беременности", - сообщает информатор.

видео дня

Также о планах Питта и де Рамон осведомлена и другая бывшая жена актера - Дженнифер Энистон. Инсайдер утверждает, что актриса испытывает смешанные чувства - она рада за бывшего мужа, с которым находится в дружеских отношениях, но в то же время счастье Брэда ее задевает, ведь "детский вопрос" в их отношениях всегда стоял особенно остро.

"Для Дженнифер это иронично – видеть, как Брэд ухаживает за Инес, проводя время с ней в тех местах, которые когда-то были важны для их пары. Это немного больно", - прокомментировал информатор.

От брака с Анджелиной Джоли у Брэда Питта трое биологических детей и трое усыновленных.

Ранее 64-летняя Мадонна появилась в компании нового мальчика-игрушки: недавно ее бросил юный манекенщик, и теперь Мадж нашла утешение в крепких объятиях профессионального боксера.

Также стало известно о помолвке одного из самых закоренелых холостяков Голливуда - 51-летнего Джона Хэмма. До встречи с невестой он 18 лет встречался с другой женщиной, но на брак с ней времени так и не нашел.

Другие новости:

шоу-бизнес Брэд Питт новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:47

Ракетный обстрел Украины: РФ за раз выпустила свой месячный запас - разведка

21:43

59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом - Дженнифер Энистон обескуражена

21:21

"Если бы не он, меня бы уже не было": пес спас своего хозяина перед ракетным ударом на ЛьвовщинеВидео

21:20

"Россияне пытались погасить нашу систему ПВО": Жданов рассказал о "катастрофических" сложностях РФВидео

21:11

Большой подарок дедушки-короля: дети принца Гарри официально стали принцем и принцессойВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:02

Россия строит планы по нападению на Молдову: Подоляк объяснил фейки о "теракте" в ПриднестровьеВидео

21:01

Ткани рук и ног продолжают отмирать: российский фигурист не может побороть болезнь

20:56

Владимир Золкин. Почему появилось видео с расстрелом пленногоВидеоблоги

20:50

"Это были слезы": Анатолич попытался убедить украинцев в патриотизме ЛободыВидео

Реклама
20:29

Российская телеведущая, наркоманка Борисова выдала безумный бред, вспоминая свою поездку во Львов

20:24

В Украину возвращается зима: на выходных страну заметет снегомВидео

20:08

Гарантии безопасности и "дорожная карта" в НАТО: Украина в июле ожидает прорывных решений ЗападаВидео

20:02

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

19:56

Лукашенко ввел смертную казнь за "госизмену": кто под угрозойВидео

19:49

Расстрел украинского военного: Ермак сделал новое заявление о погибшемВидео

19:32

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

19:20

Шесть Кинжалов за раз - террористический рекордмнение

19:15

До Пугачевой и статуса иноагента: Максим Галкин показал редкое фото

19:05

Плакали даже мужчины: на Прикарпатье попрощались с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

18:51

Сырский – о ситуации в Бахмуте: ВСУ не дали окружить город, но обстановка очень сложнаяВидео

Реклама
18:48

Тела супругов разбросало по двору: появились подробности ракетного удара по ЛьвовщинеВидео

18:40

Команда Сердючки рассказала про состояние здоровья Андрея Данилко после кровоизлияния

18:02

У друга Путина Орбана признались в кознях Украине на пути в НАТО и разразились оскорблениямиВидео

18:01

Устраивают мясные штурмы: российские оккупанты устроили скандал и отказались идти в атакуВидео

17:59

"Я ночь не спала, это так тяжело": мать расстрелянного защитника рассказала, как узнала о казниВидео

17:36

Пес не отходит от разбитой кровати хозяев: россияне убили две семьи на ЛьвовщинеВидео

17:15

Коснется каждого: в Украине будут по-новому продавать товары в супермаркетах и магазинахВидео

16:48

Гороскоп на завтра 10 марта 2023: Рыбам – реализация желаний, Тельцам – непростые задачиВидео

16:41

Когда ждать следующей ракетной атаки: Жданов сделал тревожный прогнозВидео

16:38

"Это ключевые города": Жданов объяснил, почему РФ бьёт ракетами по одним и тем же городамВидео

16:31

Сергей Притула рассказал, как переживает ночные воздушные тревоги и чем вдохновляется во время войныВидео

16:28

Спецслужбы добралась до российского комика на Бали, который выступил против войны в Украине

16:11

С начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation

15:38

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

15:33

"РФ нашла самое слабое звено в нашей обороне": Жданов раскрыл цель ракетной атаки на УкраинуВидео

15:20

"Начнется очень позитивный период": астролог назвала месяц, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

15:15

Пирожки, которые взорвали весь интернет: знаменитый рецепт, как из Киевской перепичкиВидео

15:03

"Мальчик в трусиках": Гордон показал Соловьева в бронежилете и трусахВидео

15:00

России понадобится месяц на подготовку нового ракетного удара, ее огневая мощь слабеет - Олег ЖдановЭксклюзив

14:53

"Лучшего мира - с ракетами над головой": фолловеры разозлились на пост запроданки ЛоракВидео

Реклама
14:45

Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

14:07

Польша передала Украине 10 танков Leopard 2 - польский министр обороны

13:53

Страдать не долго: когда становится легче после расставанияВидео

13:38

Умер знаменитый "скрипач на крыше" - израильский актер Хаим Тополь

13:27

Уберечь от поломок: три правила, которые сохранят исправность стиральной машины

13:24

"Это уже дрова": астролог Влад Росс рассказал, что скрывает Путин о ядерном оружии РоссииВидео

13:20

Оккупанты убили ракетой в Херсоне трех человек: попали в остановку и магазинВидео

12:52

Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине – министр обороны СловакииВидео

12:39

В Приднестровье придумали "теракт СБУ" с покушением на "первых лиц государства"Видео

12:21

Злата Огневич огрызнулась на хейт Поляковой и Ефросининой на свой адресВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять