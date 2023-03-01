Минус один закоренелый холостяк: голливудская звезда Джон Хэмм впервые женится

Звезда "Безумцев" не нашел в себе силы сделать предложение девушке после 18 лет вместе, но новая любовь его очаровала.

Джон Хэмм обручился с Анной Оцеолой / imdb.com

51-летний американский актер, звезда сериала "Безумцы" Джон Хэмм впервые женится. Об этом сообщает издание People.

Его избранницей стала актриса Анна Оцеола, с которой Хэмм строил отношения с 2020 года. Примечательно, что до Анны он на протяжении 18 лет имел отношения с другой актрисой, Дженнифер Уэстфелд, однако пара так и не узаконила свой союз.

Эти отношения Джона Хэмма были частой темой для пересудов. В интервью для New York Post он однажды признался, почему не сделал Уэстфелд честной женщиной: актер отметил, что его избранница давно для него стала больше, чем просто подружкой, и он считает ее своей женой, пусть и не законной. Тем не менее брак, по мнению Хэмма, люди заключают лишь тогда, когда планируют заводить детей, а для него этот вариант был неактуален.

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Вероятно, Анна Оцеола стала для закоренелого холостяка той женщиной, с которой он видит свое будущее в тихом семейном гнездышке с кучей детишек.

В сентябре 2022 года Хэмм в интервью для Говарда Стерна заявил: "Это все часть того, что я говорю. Это еще одно место в моей жизни, где я чувствую себя очень спокойно и комфортно. Я сейчас в отношениях, и мне удобно. Я смог сесть и начать по-настоящему думать обо всем том, что сделало отношения, в которых я сейчас, еще более значимыми и открытыми. Возможность таких вещей, как брак, дети, определение новой версии счастья, жизни, благополучия. Звучит наигранно и все такое, но это реально, и, одним словом, это то, над чем я работаю. Что еще есть кроме этого? Я безумно влюблен".

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