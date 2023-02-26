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Мадонна "вышла в тираж": от 64-летней певицы сбежал бойфренд в три раза моложе нее

26 февраля 2023, 12:23
Мадж и ее мальчик-модель были вместе менее полугода, но его уход сильно ударил по самолюбию поп-иконы.
Мадонна, Эндрю Дарнелл
Мадонна и Эндрю Дарнелл расстались - модель бросил певицу ради другой девушки / instagram.com/almightywulf

Личная жизнь Мадонны всегда была любопытнейшим предметом сплетен и обсуждений в СМИ и светских кулуарах. Тем более что поп-икона неустанно подпитывает этот огонь внимания все новыми и новыми подробностями.

Так 64-летняя Мадж нашла для себя фетиш - в последние годы в партнеры она выбирает молодых парней-моделей. Весной 2022 года, после трех лет отношений, она рассталась с 27-летним бойфрендом, а уже осенью ее стали замечать в объятиях 23-летнего манекенщика Эндрю Дарнелла.

Правда, удержать юнца надолго певица не смогла - инсайдеры сообщают изданию Page Six, что Дарнелл сбежал от Мадонны к девушке своего возраста. И хоть вместе артистка и модель пробыли недолго, да и вечной любовью в их отношениях не пахло, уход любовника королева поп-музыки восприняла крайне болезненно.

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Инсайдеры сообщают, что Мадж подавлена, и сейчас переживает кризис из-за возраста и критики ее внешности - несмотря на то, что на публике она всегда, как железная леди, человеческие чувства ей не чужды. На фоне общего подавленного состояния уход Дарнелла к более молодой избраннице лишь напомнил Мадонне о ее переживаниях и комплексах.

"У нее с Дарнеллом была простая интрижка, так что ее сердце не разбито. Просто это (уход Дарнелла - прим. редактора) произошло в неподходящее время. У нее небольшой кризис уверенности в себе, и это лишь подлило масла в огонь. Ей было очень весело с Эндрю, но это никогда не было любовью или чем-то в этом роде", - утверждает источник.

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.

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