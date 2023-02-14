Экстрасенс Макс Гордеев раскрыл личность своей второй половинки

Гордеев скрывал свою любовь практически двадцать лет, но теперь без смущения рассказывает о чувствах.

Макс Гордеев показал свою избранницу / instagram.com/maxgord

Украинский экстрасенс Максим Гордеев профессионально разбирается в чужих душах и судьбах, не боится говорить открыто о неприятных, и иногда даже страшных вещах, однако в глубины своего внутреннего мира никого не посвящает.

Маг бережно хранит свою личную жизнь в тайне. Еще в 2014 году Гордеев рассказывал, что обручен, но подробностей об избраннице не разглашал - поклонникам оставалось только гадать, кто же та неординарная женщина, которая смогла околдовать такого сильного экстрасенса.

Сейчас Макс активно ведет блоги в социальных сетях, где делится не только своими предсказаниями, но и подробностями повседневной жизни. На День святого Валентина ведун решил раскрыть личность того человека, без которого не может себе представить эту самую жизнь.

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На странице Гордеева в Instagram появилась серия его снимков в компании Евгении Короленко, певицы, режиссера и преподавательницы в КНУКиИ. Экстрасенс рассказал, что их с Женей история любви длится 18 лет. У них были свои взлеты и падения, но теперь Макс готов рассказать о своих чувствах на весь мир.

"Моя история любви ❤️ Женя, с тобой я совсем другой, не тот серьезный экстрасенс, которым меня знают все. Сложно было пронести наш маленький мечтательный мир через годы, пусть были сложности на нашем пути, но мы все преодолели. Мы вместе уже давно! Наша история началась еще в 2005 году. Но у нас были разные времена, как и у любой пары. Женя, люблю тебя, спасибо, что делаешь меня Несокрушимым", - трогательно подписал снимки Макс Гордеев.

Макс Гордеев и Женя Короленко вместе с 2005 года / instagram.com/maxgord

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