Эминем станет тестем - единственная дочь репера выходит замуж

Хэйли Скотт похвасталась обручальным кольцом от избранника, которого уже окрестили мужчиной со стальными нервами.

Дочь Эминема Хэйли Джейд Скотт выходит замуж за Эвана МакКлинтока / imdb.com, instagram.com/hailiejade

Единственная родная дочь американского рэпера, композитора и актера Эминема (Маршалл Мэтерс) Хэйли Джейд Скотт выходит замуж. Ее бойфренд, с которым девушка встречается на протяжении последних семи лет, решился сделать ей предложение.

Радостной новостью Хэйли поделилась на своей странице в Instagram. Это произошло 4 февраля, во время ее прогулки с женихом по имени Эван МакКлинток. Пара всегда избегала публичности, поэтому и предложение будущий зять Эминема сделал в уединенной обстановке.

Кроме него и Хейли в помещении, украшенном гирляндами, находился только фотограф, который и запечатлел важный момент для влюбленных. МакКлинток подарил невесте обручальное кольцо в классическом стиле с крупным драгоценным камнем.

Помолвку дочери Мэтерс публично не комментировал. Однако над его будущим зятем уже подшучивают, дескать у парня крепкие нервы, чтобы просить руки дочери Эминема. Раньше рэпер отличался сложным характером и несколько раз был задержан за незаконное хранение оружия. Так что МакКлинтоку повезло - очевидно звездный тесть не против, чтобы его Хейли связала себя узами брака именно с ним.

Хэйли Джейд Скотт и Эван МакКлинток обручились / instagram.com/hailiejade

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