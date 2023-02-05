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"Война - это большая чепуха": фанат Путина Жерар Депардье продолжает признаваться в любви к России

5 февраля 2023, 12:41
Актер заявил, что для него из-за войны в Украине не изменилось ровным счетом ничего.
Жерар Депардье
Жерар Депардье назвал войну в Украине чепухой и вновь признался в любви к РФ / instagram.com/gerarddepardieu

Французский актер Жерар Депардье давно признался, что понятие "патриотизм" для него устарело, поэтому и гражданство принимает от всех, кто ему предложит. В 2013 году он стал гражданином рф, а в 2015 заявил, что готов даже умереть за эту страну.

Отравленный мифом о загадочной русской душе Депардье с 2015 года значится в списках СБУ, как культурный деятель, угрожающий безопасности Украины. Тем не мене весной 2022 года Депардье осудил военную политику кремля и владимира путина лично за "бездумные действия".

Однако даже за 11 месяцев полномасштабной войны в Украине актер не изменил свое мнение о стране на болотах. В интервью для немецкого издания Augsburger Allgemeine Депардье с гордостью заявил, что по-прежнему считает себя русским, поддерживает нарратив про "артистов вне политики", а войну и вовсе назвал ерундой.

"Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему (войны в Украине - прим. редактора), никто не может сказать о ней ничего толкового! Никто! Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Все, что я могу сказать по этому поводу: Война - это большая чепуха", - утверждает актер.

Украинские санкции против артистов из страны-агрессора:

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

7 января президент Зеленский подписал указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Всем этим артистам на 10 лет запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

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