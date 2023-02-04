Моложе на 30 лет: Леонардо Ди Каприо утешился в романе с израильской моделью

Легендарный голливудский актер, продюсер и обладатель премии "Оскар" за фильм "Выживший" Леонардо Ди Каприо продолжает менять девушек как перчатки. Как пишет британский таблоид Daily Mail, его заметили с новой красоткой − 19-летней моделью из Израиля Иден Полани.
Пара была замечена на светской вечеринке в Лос-Анджелесе, которую устроила поп-певица Эбони Райли по поводу выпуска своего полноформатного альбома.
О Полани известно, что она работает по контракту с модельным агентством ITMODELES. Плюс она активно пробует себя как Instagram-блогера (в этой соцсети за ней следят 200 тысяч фолловеров). В силу профессии она постоянно перемещается по всему миру – работает в США, Франции, Италии, Британии, Германии.
Ди Каприо известен тем, что крутит романы с девушками, которые сильно моложе его. Но Полани выделяется на этом фоне – она родилась 2 марта 2003 года. То есть актер, который родился 11 ноября 1974 года, старше ее без малого на 30 лет.
Леонардо Ди Каприо личная жизнь
Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.
Уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марии Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.
Потом Ди Каприо застали во время романтической встречи с известной моделью Джиджи Хадид.
В конце декабря 2022 года Ди Каприо папарацци заметили в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас. Они вместе ходили в голливудские рестораны. А потом провели новогодние праздники на яхте возле острова Сен-Бартелеми в Карибском море.
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