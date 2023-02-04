Моложе на 30 лет: Леонардо Ди Каприо утешился в романе с израильской моделью

Журналисты обнаружили актера Леонардо Ди Каприо на светском мероприятии в Лос-Анджелесе в компании 19-летней модели из Израиля Иден Полани.

Леонардо Ди Каприо и Иден Полани / ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарный голливудский актер, продюсер и обладатель премии "Оскар" за фильм "Выживший" Леонардо Ди Каприо продолжает менять девушек как перчатки. Как пишет британский таблоид Daily Mail, его заметили с новой красоткой − 19-летней моделью из Израиля Иден Полани.

Пара была замечена на светской вечеринке в Лос-Анджелесе, которую устроила поп-певица Эбони Райли по поводу выпуска своего полноформатного альбома.

О Полани известно, что она работает по контракту с модельным агентством ITMODELES. Плюс она активно пробует себя как Instagram-блогера (в этой соцсети за ней следят 200 тысяч фолловеров). В силу профессии она постоянно перемещается по всему миру – работает в США, Франции, Италии, Британии, Германии.

Ди Каприо известен тем, что крутит романы с девушками, которые сильно моложе его. Но Полани выделяется на этом фоне – она родилась 2 марта 2003 года. То есть актер, который родился 11 ноября 1974 года, старше ее без малого на 30 лет.

Иден Полани / Instagram

Леонардо Ди Каприо личная жизнь

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

Уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марии Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

Потом Ди Каприо застали во время романтической встречи с известной моделью Джиджи Хадид.

В конце декабря 2022 года Ди Каприо папарацци заметили в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас. Они вместе ходили в голливудские рестораны. А потом провели новогодние праздники на яхте возле острова Сен-Бартелеми в Карибском море.

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