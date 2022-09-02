Украинка-девушка ДиКаприо откровенно рассказала о себе и своей семье

Студентка лондонской бизнес-школы Мария Береговая, которая с недавних пор встречается с легендой Голливуда Леонардо Ди Каприо, рассказала о себе в Сети.
После расставания с Камиллой Морроне легендарный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо по всей видимости, начала встречаться украинской ‒ блогером и студенткой лондонской бизнес-школы Марией Береговой. В считанные дни на 22-летню девушку обрушилась слава, поэтому она и решила немного пообщаться с фолловерами на своей странице в Instagram.
Мария говорит, что занимается спортом три-четыре раза в неделю. И при росте 170 сантиметров ее вес составляет 51 килограмм. Кроме того, девушка не стала скрывать свой возраст — она родилась 13 апреля 2000 года.
Мария часто путешествует по миру, а также много публикует фото из спортзала.
"Вклад в ваш здоровый образ жизни влияет на тело и на ум. Иногда сложно начать входить в этот ритм, но когда ты придерживаешься его — это лучшее чувство", ‒ говорит девушка.
Также Мария рассказала подписчикам, что совмещает учебу в Лондоне с работой. Правда, трудится она в семейной компании ‒ ведь ее родители владеют фармацевтическим предприятием.
Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.
А уже в конце августа его заметили на Юге Франции возле элитного ночного клуба - в компании Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.
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