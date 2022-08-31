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Дикаприо снова холостяк: что случилось

31 августа 2022, 15:53

Голливудский актер был замечен на пляже, утешающим свою девушку.

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Леонардо ДиКаприо в новых отношениях продержался достаточно долго. фото ua.depositphotos.com

Голливудский и оскароносный актер, любимец публики Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

По информации Page Six, источники подтвердили расставание, но причину расставания не назвали.

В последний раз 47-летний ДиКаприо и 25-летняя Морроне фотографировались вместе на выходных 4 июля. Звезда "Титаника" и фотомодель были замечены во время прогулки по пляжу со своими собаками в Малибу, штат Калифорния.

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Однако примерно двумя месяцами ранее начали проявляться первые признаки напряженности. В мае ДиКаприо был замечен утешающим Морроне после эмоционального разговора на пляже в Малибу.

По словам папарацци, актриса "Жажды смерти" была замечена с хмурым выражением лица, в то время ДиКаприо, казалось, внимательно слушал и смотрел в землю.

Неясно, когда пара официально рассталась, но летом Ди Каприо был замечен в одиночестве в Европе.

Напомним,

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Леонардо ДиКаприо
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