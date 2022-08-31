Дикаприо снова холостяк: что случилось

Леонардо ДиКаприо в новых отношениях продержался достаточно долго. фото ua.depositphotos.com

Голливудский и оскароносный актер, любимец публики Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

По информации Page Six, источники подтвердили расставание, но причину расставания не назвали.

В последний раз 47-летний ДиКаприо и 25-летняя Морроне фотографировались вместе на выходных 4 июля. Звезда "Титаника" и фотомодель были замечены во время прогулки по пляжу со своими собаками в Малибу, штат Калифорния.

Видео дня

Однако примерно двумя месяцами ранее начали проявляться первые признаки напряженности. В мае ДиКаприо был замечен утешающим Морроне после эмоционального разговора на пляже в Малибу.

По словам папарацци, актриса "Жажды смерти" была замечена с хмурым выражением лица, в то время ДиКаприо, казалось, внимательно слушал и смотрел в землю.

Неясно, когда пара официально рассталась, но летом Ди Каприо был замечен в одиночестве в Европе.

Напомним,

Вас также может заинтересовать: