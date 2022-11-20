Леонардо Ди Каприо застали на свидании с юной супермоделью/ фото https://ua.depositphotos.com

Легендарного голливудского актера Леонардо ДиКаприо снова застали во время романтической встречи с известной моделью Джиджи Хадид (причем разница в возрасте у них ровно 21 год).

48-летний актер и 27-летняя супермодель вместе провели ужин в элитном ресторане Cipriani в Нью-Йорке. Паре не удалось избежать внимания фотографов-папарацци после того, как они выходили из заведения.

Ди Каприо скрыл лицо за медицинской маской и надвинул на глаза кепку, а девушка пыталась закрыться от фотографов массивным шарфом.

Как пишут американские таблоиды, пока ни актер, ни модель никак не комментируют свои отношения. Впрочем, голливудские инсайдеры уже несколько месяцев говорят о том, что между ДиКаприо и Джиджи большая и сильная дружба.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

А уже в конце августа его заметили на Юге Франции возле элитного ночного клуба - в компании украинки Марии Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

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