Бывшая толстушка Ребел Уилсон впервые показала лицо дочери от суррогатной матери крупным планом

После каминг-аута жизнь Уилсон круто изменилась - она наконец обрела семью, о которой так долго мечтала.

Ребел Уилсон показала лицо дочери Ройс Лиллиан / instagram.com/rebelwilson

42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, известная ролями в фильмах Девичник в Вегасе, В активном поиске, Кролик Джоджо и Холостячки, впервые стала мамой в ноябре 2022 года, когда на свет появилась ее дочь Ройс Лиллиан.

Артистка долго работала над созданием семьи, прошла множество обследований для того, чтобы выносить ребенка самостоятельно, но в конечном итоге малышка Ройси появилась на свет от суррогатной матери. Впрочем, это ничуть не притупило желание Уилсон вить гнездышко.

С тех пор, как в ее жизни появилась дочь, Ребел ни на секунду не оставляет малышку. Милое видео того, как актриса балуется с трехмесячной девочкой, она выложила на своей странице в Instagram.

Это - первые кадры с лицом Ройс Лиллиан, которые увидел весь мир. Прежде актриса скрывала лицо первенца.

Впрочем, очень быстро ролик с лицом трехмесячной Ройси исчезло из социальных сетей. Вероятно Ребел решила, что еще рано говорить о публичности ее дочери.

Ребел Уилсон показала лицо дочери Ройс Лиллиан / instagram.com/rebelwilson

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова показала, как выглядела 10 лет назад - до войны и развода.

Меньше с преображениями повезло американской певице и поп-иконе Мадонне. Артистка появилась на 65-ой церемонии Грэмми, но ее мало кто узнал - Мадж упрекнули в чрезмерной любви к пластической хирургии.

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