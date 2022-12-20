Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

Актриса планировала стать матерью еще два года назад, однако ей потребовалось время чтобы привести дела в порядок.

Ребел Уилсон отправилась с дочерью Ройс в ее первое путешествие / instagram.com/rebelwilson

42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, известная ролями в фильмах Девичник в Вегасе, В активном поиске, Кролик Джоджо и Холостячки, в ноябре 2022 года впервые стала мамой - суррогатная мать родила ей дочь по имени Ройс Лиллиан.

Вероятно, материалом для зачатия малышки Ройси послужили яйцеклетки самой Уилсон - в 2020 году, когда актрисе исполнилось сорок, она заморозила свой материал в надежде когда-то стать мамой.

За несколько месяцев до рождения дочери Ребел объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и представила миру своего партнера - дизайнерку Рамону Агрума.

Недавно все втроем, Ребел, Рамона и Ройс, отправились в свой первый совместный отпуск в качестве семьи. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, и показала фотографию, на которой держит дочь на руках. Правда, лицо Ройси она прикрыла эмодзи с Сантой.

Уилсон отвезла своих любимых девочек на горнолыжный курорт. Там они будут отдыхать в компании близких друзей.

Ребел Уилсон с дочерью Ройс / instagram.com/rebelwilson

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна впервые показала лицо своего сына, которого родила в мае 2022 года. Как артистка назвала малыша от репера ASAP Rocky она пока хранит в секрете.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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