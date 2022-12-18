Рианна впервые показала своего сына

Певица Рианна выложила смешное видео, где впервые показала своего малыша.

Рианна, A$AP Rocky / instagram.com/badgalriri

Популярная певица Рианна наконец-то показала своего сына, которого она родила от ее бойфренда, реппера A$AP Rocky.

Как сообщает издание Page Six, 34-летняя певица впервые запостила фото своего 7-месячного сына в видео TikTok в субботу.

Первый клип певица подписала словом "Взломано".

На видео мальчик улыбается Рианне, когда она снимает его сидящим в автокресле.

"Ты пытаешься достать мамин телефон? — спрашивает певица младенца, имя которого еще не разглашается публично.

Затем он хватает телефон и очаровательно пытается положить его в рот, когда Рианна говорит: "О, вау. Ух ты."

Напомним, в мае 2022 года репер A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил видеоклип под названием D.M.B., в котором он якобы делает предложение своей подруге, американской певице барбадосского происхождения Рианне.

В кадре Раким золотыми гриллзами (металлические декоративные накладки на зубы - прим. редактора) спросил у Рири, выйдет ли она за него, на что певица такими же золотыми гриллзами, но с бриллиантами, ответила: "Да".

Как утверждает источник для Ace Showbiz, церемония, которую разыграли влюбленные в клипе, на самом деле не является инсценировкой - это съемка реальной свадьбы между Рианной и Майерсом, которая состоялась незадолго до появления на свет их первенца.

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